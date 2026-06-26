La historia de Cleudys, una joven que murió durante los terremotos: Tenía tres semanas que regresó al país desde EEUU

Una madre venezolana, que vivió durante años en Utah, Estados Unidos y había regresado a Venezuela hace tan solo tres semanas murió en los terremotos ocurridos este miércoles en el país.

La víctima respondía al nombre de Cleudys Yépez, quien se encontraba en La Guaira al momento en el que se desató la tragedia. La información sobre su muerte la confirmó el medio Utahzolanos a través de una de sus mejores amigas en la ciudad de Herriman.

Dicho medio había alertado más temprano sobre la desaparición de toda la familia, conformada por su esposo, Frank Camargo, y su niña, Isabella.

Por suerte, la pequeña apareció y se está recuperando de sus heridas en un hospital. No obstante, Camargo sigue desaparecido.

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«Cleudys era muy querida por todo el mundo. Ella era un ángel en vida y dejó ahora a sus dos hijas; una quedó aquí vive en Tampa con su papá y, ella se fue con su esposo y su hija de 12 años hace apenas tres semanas», dijo una amiga cercana a Utahzolanos.

Cleudys había compartido en sus redes sociales su deseo de regresar a Venezuela y también su reflexión sobre las críticas que se generaban en torno a las familias que tomaban esa decisión.