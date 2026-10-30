Delcy Rodríguez entregó 564 nuevas nuevas viviendas a afectados por los terremotos en La Guaira

La presidenta Delcy Rodríguez entregó 564 nuevas viviendas en Caracas y otros estados del país a familias afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

«564 viviendas de hermanos venezolanos que perdieron su hogar en La Guaira y hoy están ya recibiendo una casa. Estamos desde Fuerte Tiuna donde estamos entregando 92 apartamentos», dijo Rodríguez quien detalló que solo en Miranda están entregando 209 viviendas.

Rodríguez precisó que el resto de las viviendas las entregarán entre el estado Falcón (12), Barinas (36) y Táchira (20).

¡PALABRA CUMPLIDA! 🏠🇻🇪 «Un despliegue para cumplir nuestra palabra, cumplir lo que dijimos», destacó la presidenta Delcy Rodríguez durante una nueva jornada de entrega de viviendas. Desde Fuerte Tiuna y con pases en vivo a Barinas, Miranda, Falcón y Táchira, se adjudicaron 564 casas a familias venezolanas incluyendo a dignificados de La Guaira, alcanzando ya más de 3.500 hogares incorporados entre estructuras rehabilitadas y totalmente nuevas. Asimismo, se suman 80 unidades unifamiliares transitorias para brindar respuestas dignas mientras avanza la construcción de soluciones definitivas. — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) October 30, 2026

«Quienes están en los campamentos van a tener una vivienda. Estamos trabajando sin descanso. Nos habíamos puesto una meta de entregar 4.000 viviendas hasta el mes de diciembre, pero seguimos construyendo», indicó.

«Ya entre viviendas rehabilitadas, viviendas nuevas entregadas, hemos incorporado a 3500 familias que han vuelto a su hogar, o tienen una nueva casa. Hoy además, estamos entregando aquí en Fuerte Tiuna 80 unidades unifamiliares que van a permitir que las personas que estaban en los campamentos tengan una solución privada mientras van a una vivienda definitiva», añadió.

La mandataria precisó que ya con esto se suman 580 viviendas unifamiliares transitorias.