Voluntarios y rescatistas estiman que todavía quedan más de 40 cuerpos entre los escombros de Residencias Caribe, en La Guaira, la entidad más afectada por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Erickson Ramírez, integrante del grupo Cascos Rojos, explicó al diario TalCual que hablaron con representantes de las familias. En total, la cifra de desaparecidos se elevaba hasta las 45 personas tan solo en este complejo residencial.

Tras las extracciones recientes y la localización del cuerpo del señor Marco Piñango, se estima que quedan alrededor de 40 cuerpos entre los escombros y continúan las labores de búsqueda.

Al menos tres organizaciones de rescate civil se mantienen desplegadas en las residencias: Cascos Rojos, Máquina de Hierro y Topos Adrenalina. Los grupos siguen abriendo huecos entre los escombros, mientras que familiares esperan noticias de sus seres queridos.

SIGUE LA BÚSQUEDA ENTRE LOS ESCOMBROS

Los rescatistas permanecen entre los escombros, a pesar del riesgo estructural y la escasez de suministros. El desgaste físico, la exposición a ciertos olores y la explosión prolongada han ido pasando factura a los grupos.

A pesar de estas complejas circunstancias, los rescatistas insisten en localizar a todos los desaparecidos. «No tenemos la cuenta exacta de los fallecidos que hemos sacado, de eso se encarga Dios. Nosotros simplemente recuperamos el cuerpo y se lo entregamos a sus familiares», expuso Ramírez.

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La situación en Residencias Caribe no es un caso aislado. Rescatistas y organismos de emergencias permanecen desplegados entre los escombros en distintos puntos de La Guaira, mientras que familiares denuncian que sus seres queridos siguen desaparecidos.

La Guaira fue la entidad más afectada por el devastador doble terremoto, que dejó más de 6.500 fallecidos, según el último reporte del 24 de agosto. Hasta la fecha, no hay una lista oficial de desaparecidos y se desconoce la cifra total de víctimas mortales.