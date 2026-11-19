La noche de este miércoles el equipo de voluntarios Máquina de Hierro encontró en el edificio Jurel en La Guaira a la mamá de Cristian Verdú, luego de cuatro meses y 25 días de los terremotos del 24 de junio.

Cristian se hizo viral por buscar incansablemente el cuerpo de su madre durante 55 días. Sin embargo, cesó en su empeño luego de que los propios expertos le recomendaran que no siguiera buscando, ya que podría estar en riesgo su propia vida, dada las características del edificio.

El propio Cristian tuvo la oportunidad de identificar el cuerpo de su madre. Con ella también encontraron a su sobrino Ray Prieto. Ambos cuerpos estaban abrazados bajo los escombros.

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El equipo de Máquina de Hierro trabajó sin descanso durante 15 horas hasta dar con los cuerpos. Asimismo, precisaron que murieron luego de que una columna les cayera encima, reseñó la periodista Maryorin Méndez.

Los restos fueron trasladados al Senamecf para los exámenes de ADN correspondientes. Posteriormente, se espera que se los entreguen a sus familiares para que puedan darle cristiana sepultura.

Los rescatistas anunciaron que seguirán desplegados para seguir buscando los cuerpos de personas reportadas como desaparecidas en distintos edificios de La Guaira.