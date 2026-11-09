La Guaira: Recuperan otro cuerpo en Residencias Caribe, informó el ‘Topo Mayor’

Rescatistas y organismos de emergencias localizaron este lunes un cuerpo en el sector Caraballeda, en La Guaira, la entidad más afectada por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

El rescatista voluntario mexicano Héctor Rafael Méndez, mejor conocido como el Topo Mayor, informó en Instagram sobre el hallazgo. Precisó que el cuerpo se encontraba entre los escombros de lo que fue Residencias Caribe.

«En el día 138 posterior a los terremotos, fue recuperado un cuerpo en Residencias Caribe, en Caraballeda. La recuperación del cuerpo fue un trabajo los Topos Aztecas», detalló Méndez en la descripción de la publicación.

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Los rescatistas extranjeros el cuerpo en el interior de una bolsa mortuoria y luego oraron por el descanso de la víctima. Méndez publicó un video en el que se aprecia parte del procedimiento y los familiares del fallecido.

MÁS CUERPOS EN RESIDENCIAS CARIBE

Méndez compartió otra publicación en donde precisaba que la víctima fue identificada como Edgar Rampersad, de 77 años. El cuerpo se encontraba en el piso 5 de la Torre B.

Voluntarios y organismos de emergencias permanecen desplegados en los escombros de Residencias Caribe desde hace varias semanas. A finales de octubre, localizaron y recuperaron varios cuerpos en el lugar.

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A más de cuatro meses de los terremotos, la extracción de cuerpos no ha cesado en La Guaira. Familiares denuncian que sus seres queridos permanecen entre los escombros y distintos grupos de rescatistas siguen desplegados en el terreno.

Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. Se desconoce la cantidad de víctimas mortales totales que dejó la tragedia natural.