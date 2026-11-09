La desgarradora historia una mujer que busca desesperadamente a su sobrino, que desapareció en los terremotos de La Guaira

Una cantidad indeterminada de personas permanecen desaparecidas desde los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. Uno de los casos es el de Dilan Aguilar Méndez, de 14 años.

Adriana Méndez, tía de Dilan, habló con la periodista Angélica Lugo desde La Guaira. Relató que los padres del adolescente murieron en el colapso de su hogar, en las OPPPE del sector Caraballeda. Sus cuerpos fueron localizados.

Sin embargo, los organismos de emergencias no encontraron a Dilan y permanece desaparecido desde los terremotos. Su tía explicó que lleva varios meses recorriendo distintos refugios para dar con su paradero.

«He ido a muchas partes, como ya sabes, pero no he visto ningún avance, porque para donde vamos, y lo que nos dicen es que los niños nunca fueron llevados hacia esos lugares», indicó.

INFORMACIÓN FALSA SOBRE DILAN

La mujer recordó que fue hasta el estado Aragua, en donde les dijeron que se podría encontrar Dilan. «La última vez que tuve cita allá, nos dijeron que para allá habían trasladado a 50 niños», indicó

«Nos dirigimos para allá a buscar en esos lugares, en el hospital, en las casas hogares que estaban allá. Y en las casas hogares estaban deshabilitadas, pues, no había nadie. Ahí no se llevaron ninguna persona de aquí de La Guaira», expuso la mujer.

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Después, otras personas le comentaron que Dilan podría estar en la localidad de La Victoria, pero tampoco lo encontraron. «Nos dijeron lo mismo, que estaban esperando a esos niños y esos niños no llegaron», dijo.

Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. Se desconoce la cantidad de víctimas mortales totales que dejó la tragedia natural.