LA GUAIRA: Ingenieros desconocen a detalle sobre el estudio forense en la recolección de escombros tras los terremotos

El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) manifestó este lunes su preocupación por el estudio forense y tratamiento de los escombros de las edificaciones que colapsaron en La Guaira durante los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Félix Ojeda, presidente de la Asamblea Nacional de Representantes del CIV, concedió una entrevista a la periodista Vanessa Davies. Desde un principio, reconoció que el gremio desconoce qué clase de procedimientos se hacen a los escombros.

«No hemos recibido una invitación formalmente», dijo Ojeda. En tal sentido, pidió incluir ingenieros venezolanos en el trabajo que realiza la firma Miyamoto International, del japonés Kit Miyamoto.

«Yo asumo que sí (se hace el estudio forense). Sin embargo, información oficial como tal, no tenemos (…) las informaciones que ha habido es que está el equipo del ingeniero Miyamoto en la parte de la remoción de escombros», dijo Ojeda.

REVISIÓN DE LOS ESCOMBROS

El ingeniero no dudó «de la capacidad del equipo de ingenieros» de Miyamoto, aunque insistió en que el país cuenta con especialistas para examinar los escombros. «Venezuela tiene todos esos equipos para poder realizar esos estudios», agregó.

«Una de las cosas que él (Miyamoto) ha dicho es que la ingeniería forense es fundamental para poder determinar las posibles causas de los colapsos de las edificaciones», sentenció Ojeda.

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Miyamoto International comenzó las labores de remoción de escombros en distintas zonas de La Guaira. La firma contará con el apoyo de las autoridades nacionales, regionales y municipales para gestionar los restos de «forma ágil, rigurosa y cuidadosa».

Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se sumaron cientos de edificios afectados y miles de damnificados.