Incorporarán a juntas de condominios a plan piloto para atender edificios que fueron afectados por los terremotos, dijo Diosdado Cabello

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció este lunes la incorporación de las juntas de condominio al plan piloto para atender daños en edificios afectados en el devastador doble terremoto.

Cabello encabezó la rueda de prensa de la tolda roja y mencionó este plan piloto. Aunque inicialmente se harían las consultas exclusivamente con los consejos comunales, se extendió a las juntas por un «llamado» de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Sabemos todos, inclusive, que (…) se agravaron en algunos conjuntos residenciales el tema de daños sufridos el 24 de junio», dijo Cabello. «Se han incorporado un plan piloto de las de las juntas de condominio para atender esos casos», añadió.

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Cabello instó a las juntas a sumarse a este plan piloto. «Aquí, en estos casos, a nadie le preguntan absolutamente nada, sino la necesidad que tienen y la organización que deben estar organizados», añadió.

CABELLO: SE HARÁ EL APORTE

El también ministro de Interior y Justicia reflexionó sobre los costos que implica reparar un ascensor, una bomba de agua o una impermeabilización. «¿Cuánto cuesta que la gente haga el aporte? Que todos se incorporen a hacer el aporte», dijo.

«Esto tiene que ayudar a que a seguir sumando. Y la intención de del Gobierno Nacional es que dónde pueda ayudarse por la vía de la consulta, de la democracia interna de cada grupo, y ellos discutirán», explicó.

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Cabello afirmó que las autoridades entregarán los recursos para financiar las propuestas hechas por las autoridades. «Es un gran paso porque va más allá de la estructura de lo de las comunas», concluyó.

Durante esta misma alocución, Cabello habló sobre la reforma de la Ley contra el Odio que hace actualmente la Asamblea Nacional y de las convocatorias oficialistas de movilizaciones esta semana.