LA GUAIRA: 75% de comercios ya están activos tras devastadores terremotos de junio

Las autoridades regionales revelaron este viernes detalles sobre la situación actual de la actividad comercial en La Guaira, la entidad más afectada por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, aseguró que el 75% de los comercios están activos. A esto se suma que el 50% de los locales recibieron algún financiamiento de la banca pública y privada, según Terán.

Mientras tanto, en la llamada «zona cero» de La Guaira, algunos locales, como farmacias y ventas de alimentos, comienzan a abrir sus puertas. «Hay una voluntad de seguir adelante, un sentido de identidad», acotó.

«Aun el comercio que está ubicado en la zona cero también está renaciendo, abre sus puertas. Cuando usted va a la avenida Atlántida, en Catia La Mar que fue es otra zona cero, quedó completamente destruida, pero el comercio que quedó de pie, como la venta de empanadas, abrió», apuntó Terán, de acuerdo a Unión Radio.

ZONAS DEVASTADAS EN LA GUAIRA

Por otra parte, la autoridad única de la Zona Económica Especial (ZEE) en La Guaira, Marcos Meléndez, informó que el 100% de los comercios de las avenidas El Ejército y La Atlántida, en Catia La Mar, sufrieron pérdida total en el doble terremoto.

«Al final de la avenida La Atlántida está totalmente afectada todas esas ventas de repuestos, todos esos centros comerciales, todos esos restaurantes están afectados en un 100%, o sea, pérdida total», dijo Meléndez.

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El funcionario reconoció que será sumamente difícil recuperar estas zonas comerciales. Lo mismo ocurre en otros sectores de La Guaira, como Caribe, Corales 2 y Tanaguarena, en donde el «nivel de devastación es muy alto».

El jueves se cumplieron tres meses del devastador doble terremoto. Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, 6.500 personas fallecieron a nivel nacional, aunque todavía no hay una cfra total de víctimas mortales o desaparecidos.