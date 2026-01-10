La fotografía falsa de Maduro que se ha viralizado en redes sociales tras su captura en Caracas

En los últimos días, se viralizó una fotografía de Nicolás Maduro con la cabeza rapada y sin bigote, luego de que fue detenido por Estados Unidos en una operación militar en Caracas. La imagen es falsa.

La fotografía comenzó a circular en redes sociales como TikTok y X (Twitter). En la imagen se puede apreciar a Maduro con la cabeza afeitada y sin su característico bigote, vistiendo un uniforme carcelario con el código D-0329.

Una vez se viralizó la imagen, la agencia de noticias EFE la evaluó y aclaró que no fue distribuida por fuentes oficiales. En ese sentido, todo parece indicar que fue creada con inteligencia artificial (IA).

«Además, la imagen presenta diferentes inconsistencias e indicios de haber sido generada con IA y el código que aparece en el uniforme de preso no coincide con el formato oficial», expuso EFE.

IA DE MADURO

Cabe destacar que la fotografía no se encuentra en las redes sociales o página web de la Casa Blanca o el Departamento de Guerra de Estados Unidos. Tampoco fue publicada por medios de comunicación.

«Al comparar el contenido viralizado con una fotografía auténtica de Maduro se evidencian diferentes inconsistencias, como la ausencia de los lunares en el rostro del presidente y la diferencia en la textura de su piel», acotó EFE, señalando indicios de IA.

Por otra parte, el código D-0329 no refleja resultados en el buscador del Buró Federal de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés). Maduro, que está retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, todavía no tiene número de registro.

Maduro no cuenta con una fotografía con el cabello rapado o sin bigote. La Casa Blanca y otras fuentes oficiales han difundido imágenes del venezolano detenido por la DEA. También algunos medios han capturado los momentos de su traslado a tribunales.