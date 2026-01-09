VIRAL: Filtran video de caravana de vehículos que ingresó a la Embajada de EEUU en Caracas

Un grupo de camionetas y otros vehículos ingresaron esta tarde a la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, ubicada en el este de Caracas, apenas pocas horas después de que diplomáticos estadounidenses llegaran a la ciudad capital.

La periodista Francisca Sánchez difundió en sus redes sociales un video grabado en las inmediaciones de la Embajada. En las imágenes se puede ver un importante movimiento vehicular en la sede diplomática.

Luego de que la Embajada pasara varios años completamente cerrada, las camionetas ingresaron a las instalaciones. También se aprecia que dos vehículos de las fuerzas de seguridad venezolanas quedaron a las afueras del recinto.

#AHORA | Imágenes del movimiento vehicular en la embajada de Estados Unidos en Venezuela, luego de conocer que John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, está en Venezuela. Video: @Franciasanchezc pic.twitter.com/RqubAqPN3a — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 9, 2026



Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay detalles sobre quiénes se desplazaban en dichas camionetas o si el embajador interino de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, estaba en la Embajada en Caracas.

¿ABRIRÁN LA EMBAJADA?

El gobierno de Delcy Rodríguez informó del inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con Estados Unidos. Mediante un comunicado, aclaró que buscan restablecer las relaciones, aunque no confirmó la reapertura de la Embajada.

El proceso está «orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, con el propósito de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro» de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

De acuerdo al medio CNN, un avión estadounidense aterrizó en Maiquetía cerca de las 9:30 de la mañana. Además de McNamara, personal diplomático y de seguridad viajó a Caracas «para realizar una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de las operaciones» de la Embajada en la capital.

Por su parte, la agencia Bloomberg afirmó el jueves que la Administración de Donald Trump avanza en la reapertura de la Embajada en Caracas y pidió a su personal en la ciudad que preparen la llegada de diplomáticos esta misma semana.

La Embajada se encuentra ubicada en la urbanización Valle Arriba, en el este de Caracas. A mediados de la década de los 2000, la misión diplomática contaba con 500 empleados y contratista de hasta nueve agencias estadounidenses.

Este acercamiento diplomático se da unos días después de que Estados Unidos ejecutó una operación militar en Caracas y localidades cercanas. Maduro y Cilia Flores fueron detenidos y encarcelados en Nueva York.