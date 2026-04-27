«La expectativa es alta»: Empleados públicos revelan lo que debe tomar en cuenta el Gobierno de cara al 1May

El presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, aseguró este lunes que el sector tiene «altas expectativas» sobre el anuncio de mejoras en el ingreso para este 1 de mayo, Día de los Trabajadores.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada, adelantó que dicho aumento sería «responsable», aunque no aclaró el monto o si el incremento sería únicamente en el salario. Esto ha generado diversas interpretaciones y expectativas entre los trabajadores.

Ante este escenario, Suárez sostuvo que el gobierno debe hacer anuncios en material salarial. Sin embargo, consideró que también se deben tomar medidas respecto a las convenciones colectivas, cestatickets, bonificaciones y aguinaldos.

«La expectativa de nosotros los trabajadores es alta, incluso todas las centrales sindicales han hecho propuestas en materia salarial y creo que todas esas están sobre la mesa (…) la expectativa está basada en el salario», detalló Suárez en el programa La Frecuencia Hoy de Unión Radio.

El gremialista subrayó que un aumento del salario sería positivo para los trabajadores. «Que se incremente para que se mejore los aspectos relacionados con las incidencias; incluso los recursos parafiscales», acotó.

SUÁREZ SOBRE EL POST 1MAY

Gremios y sindicatos se mantienen expectantes a los anuncios de este viernes. No obstante, Suárez subrayó que las autoridades también deben tomar otra serie de medidas luego del Día de los Trabajadores.

«Esto no termina con el anuncio del 1 de mayo, porque necesitamos profundizar en temas como la salud, formación, capacitación, revisión de las condiciones de trabajo en la administración pública; revisión de escalas y leyes», detalló Suárez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTABILIDAD CAMBIARIA, MÁS CRÉDITOS Y DESCENSO DE INFLACIÓN: LAS PROYECCIONES DEL BCV PARA EL PAÍS

Suárez confirmó que la Fedeunep se sumará a la marcha pacífica convocada para este viernes en Caracas por el Día de los Trabajadores. Junto a otros gremios y sindicatos, exigirán un aumento salarial justo y una mejora en las condiciones laborales.