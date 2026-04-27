Estabilidad cambiaria, más créditos y descenso de inflación: Las proyecciones del BCV para el país

El presidente encargado del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Alberto Pérez González, aseguró que se proyecta un nuevo período de estabilidad cambiaria y descenso de la inflación en el país.

Pérez ofreció estos comentarios durante una reunión celebrada en Caracas con representantes de la banca pública y privada, la Asociación Bancaria de Venezuela, Sudeban y el Viceministerio de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores.

Durante el encuentro reveló que según cifras preliminares, el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela creció en el primer trimestre de 2026. «Existen razones para pensar que a la economía nacional le va a ir bien en los próximos trimestres y que la inflación va a descender”, puntualizó.

BCV proyecta período de estabilidad cambiaria y descenso inflacionariohttps://t.co/LgfGqy2KJP#BCV 🇻🇪 pic.twitter.com/sUF6u4kuTL — Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) April 27, 2026

ESTABILIDAD CAMBIARIA

Pérez resaltó que tanto el tipo de cambio oficial como el no oficial han registrado una ralentización significativa. Asimismo, aseveró que la brecha entre ambas comenzó a disminuir, al ubicarse en 29%, como producto de una intervención más activa del BCV.

También anunció que se están diseñando acciones para que personas naturales y jurídicas compren y vendan divisas con mayor facilidad en los mecanismos oficiales a través de los bancos y casas de cambio. No obstante, aclaró que se seguirá estimulando que las transacciones en el mercado interno se realicen en bolívares.

«Es el momento de empezar a pensar en instrumentos que faciliten que las personas naturales y jurídicas sigan aumentando sus preferencias por mantener el uso del bolívar», señaló.

MÁS CRÉDITOS

La máxima autoridad del BCV destacó la importancia que en esta nueva etapa, tanto la banca pública como la privada, inyecten recursos a la economía a través de diversos mecanismos de financiamiento.

«El crecimiento económico sostenido demanda créditos. Crédito para la economía real. Vamos por buen camino, el sector financiero venezolano está sano y plenamente auditable. Estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos a disposición», destacó.

Además precisó que la cartera de crédito bruta ha crecido en 2026. El máximo vocero del Instituto explicó que el índice de intervención crediticia (que mide la relación de los créditos respecto a las captaciones) se ubica en 64,4%.