Exministro de Hugo Chávez alertó sobre grave ‘error’ del gobierno en el proceso de eliminación de escombros en La Guaira

El exministro de Ciencia y Tecnología Carlos Genatios advirtió que el gobierno de Delcy Rodríguez estaría cometiendo un error en el proceso de eliminación de los escombros dejados por los terremotos del 24 de junio, que pudiera tener consecuencia en la reconstrucción de La Guaira.

De acuerdo con lo reseñado por Infobae, el funcionario aseguró que se están eliminando los escombros sin realizar los análisis correspondientes, lo que insistió atentaría contra la posibilidad de adelantar un proceso de reconstrucción seguro.

«Ya ha sido eliminada una porción importante de los escombros sin haber hecho las investigaciones necesarias y sin haber resguardado suficientes muestras para hacer los estudios necesarios», indicó.

Genatios advierte que «una de las consecuencias más graves de no realizar investigaciones forenses completas, independientes y transparentes es que el país pudiera reconstruir sin haber comprendido plenamente por qué fallaron determinadas estructuras».

Y continuó: «Esta incompetencia y opacidad hace que Venezuela pierda una oportunidad posiblemente irrepetible para avanzar en el conocimiento del comportamiento sísmico de sus edificaciones».

Por último, enfatizó que «cada edificio colapsado o severamente afectado constituye una fuente de información sobre materiales, estructuras, suelos, diseño, construcción y mantenimiento».

Genatios fue colaborador del fallecido presidente Hugo Chávez y en el año 2000 coordinó la reconstrucción de La Guaira tras el deslave que dejó miles de muertos y damnificados, el mismo estado que figura como el más desvastado por el doblete sísmico ocurrido hace dos meses.

RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS

En una entrevista concedida a Venezolana de Televisión (VTV), el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, expresó que «en 57 días de operaciones se han trasladado más de 500 mil toneladas (de escombros) y se han triturado unas 40.000» «El ritmo actual de recolección se sitúa entre 280 y 300 toneladas diarias», acotó.

Las autoridades calculan que los terremotos produjeron 2,1 millones de toneladas de escombros. «Aunque se han habilitado puntos de acopio y se avanza en la separación de materiales, el volumen restante plantea un desafío logístico y ambiental de larga duración», admitió el ministro Rodríguez.