La decisión que tomó el Circo «Los Valentinos» para seguir ayudando a los afectados por los terremotos

Los hermanos Renato y Valentino Fuentes del Circo «Los Valentinos» anunciaron que destinarán parte de sus ingresos a las familias afectadas por los terremotos del 24 de junio.

«Los Valentinos seguimos apoyando a nuestras familias venezolanas en estos momentos tan difíciles. Hemos ayudado en todo lo que esté en nuestras manos y lo queremos seguir haciendo. Ahora con lo que mejor sabemos hacer, llevando sano entretenimiento a todos mis niños bonitos de Venezuela», indicaron.

En ese sentido, acotaron que el Circo de Los Valentinos abrirá sus puertas a partir del próximo viernes, 17 de julio.

«Queremos convocar a todas las empresas e instituciones a que nos ayuden a traer a todas aquellas familias, niños y niñas que se encuentran en refugios y lo han perdido todo, así podrán disfrutar del Circo de Los Valentinos completamente gratis», comentaron.

Asimismo, señalaron que las funciones serán de lunes a viernes a las 6:00 p.m., mientras sábado y domingo tendrán dos horarios: las 4:00 p.m. y 6:00 p.m.

Abrimos nuestras puertas pic.twitter.com/zgUI25lXsW — CIRCO LOS VALENTINOS (@losvalentinoss) July 10, 2026

FUNCIONES EN REFUGIOS

Luego de haber trabajado como voluntarios, en la remoción de escombros y rescate de afectados en La Guaira, tras los terremotos del 24 de junio, los hermanos Renato y Valentino Fuentes, ofrecieron funciones gratuitas para las familias refugiadas en la entidad.

En sus redes sociales, las estrellas del Circo Los Valentinos informaron que presentaron su show en el Polideportivo de La Guaira. Este espacio funciona como refugio temporal.

“Venimos a hacer lo que mejor sabemos hacer… darles amor y diversión a todos nuestros niños de Venezuela”, dijeron.

Los hermanos subrayaron la importancia de la salud emocional y la recreación como herramientas de acompañamiento durante las contingencias del país.