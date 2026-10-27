«La cara visible de muchos niños que fallecieron»: Habló la mamá de Luca a 4 meses de los terremotos

La semana pasada se cumplieron cuatro meses de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, cuando miles de personas perdieron la vida. Entre las víctimas, hubo miles de niños, entre fallecidos y lesionados.

Uno de los casos más icónicos fue el de Luca Gámez, un niño argentino de padres venezolanos que murió en La Guaira. Su madre, la psicológica Blancalida Martínez, habló al respecto en el programa A Tiempo.

Martínez reconoció que ha hablado con otras madres y las ha apoyado a atravesar el duelo de perder a sus hijos en los terremotos. «Luca fue la cara visible de muchos niños que fallecieron» en la tragedia, aseveró.

La mujer reconoció que nunca podrá olvidar la muerte de su hijo en los terremotos, pero confía en que la familia podría continuar. «Puede coexistir el hecho de seguir adelante y llevar un dolor muy profundo», afirmó.

EL PROCESO DEL DUELO

Miles de personas murieron en los terremotos producto del colapso de casi 200 edificios, especialmente en La Guaira. Martínez indicó que, tras la tragedia, la psicológica señaló el complejo proceso que es el duelo.

«Me quedaba pensando en lo que la gente quiere ver de un duelo, como si tuviéramos un esquema o un molde, y no. El duelo no es un molde, no es una prenda que se lleva de una sola manera, es una prenda que se puede llevar de muchas maneras», apuntó.

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Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se sumaron cientos de edificios afectados y miles de damnificados.