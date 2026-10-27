Estas son las exigencias de la Plataforma Unitaria sobre María Corina y su participación en la política

EFE.- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela, dijo este martes que espera que la líder y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, pueda ejercer todos sus derechos políticos y ciudadanos tras volver a Venezuela, donde está inhabilitada para ocupar cargos públicos.

«Esperamos que a María Corina se le respeten todos sus derechos, todas sus libertades y que tenga garantías plenas del ejercicio de sus derechos políticos y ciudadanos», señaló.

Solórzano ratifica que Machado será la candidata presidencial del bloque opositor en unos eventuales comicios.

Asimismo, dijo que en las «próximas horas» la PUD se reunirá con la exdiputada para entregarle la propuesta de acuerdo nacional en el que se plantea la necesidad de una transición basada en negociaciones y elecciones libres.

Regreso de María Corina

Machado reapareció el domingo en Venezuela tras varios intentos frustrados de ingresar al país, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles entre gritos de «libertad» y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año.

La líder opositora encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste), donde hizo su primera aparición pública tras ingresar al país, hasta Caracas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló el domingo que la vuelta de Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.