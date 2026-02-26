Ley de la Cruz Roja fue aprobada en segunda discusión y sancionada por la AN

La Asamblea Nacional aprobó este miércoles en segunda discusión el proyecto de Ley de la Cruz Roja Venezolana, una iniciativa que busca establecer los protocolos para que esta institución pueda trabajar con los organismos del Estado.

Luego de que fuera aprobada en primera discusión a principios de febrero, esta ley volvió a la agenda en la sesión ordinaria de este miércoles. Tras un breve debate, fue aprobada de forma unánime.

De acuerdo a la Asamblea Nacional, esta ley tiene el objetivo de establecer a la Cruz Roja como un «cuerpo moral de derecho público». En ese sentido, tendrá un carácter especialísimo, tomando en cuenta su trayectoria y rol en el país.

La ley cuenta con 28 artículos que establecen las bases para que la Cruz Roja trabaje con los organismos de seguridad y prevención. Es decir, actuará como un ente auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario.

#25Feb | Asamblea Nacional aprueba por unanimidad, en segunda discusión, la Ley de la Cruz Roja Venezolana Video: ANTV pic.twitter.com/0z55zYzBOf — Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 26, 2026



La Cruz Roja ahora tendrá las facultades para garantizar el acceso a insumos médicos, comida y vestimenta a los afectados por un desastre. Incluso, podría llegar a asesorar evacuaciones en caso de que sea necesario.

LEY VIENE A «RECONOCER AÑOS DE ESFUERZO»

La diputada Gracia Colmenares, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, destacó el valor de esta nueva ley. Para la parlamentaria, ofrece las herramientas para proteger el empleo de los voluntarios de la Cruz Roja.

«Esta Ley de la Cruz Roja sí trae la profundidad del alma, porque viene a reconocer el esfuerzo de años de hombres y mujeres que de forma voluntaria han querido expresar su amor a este país», indicó Colmenares.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUIÉN ES LARRY DEVOE? EL NUEVO FISCAL GENERAL ENCARGADO

La directiva de la Cruz Roja estuvo presente en el hemiciclo durante el debate. «Esta es una ley que sigue construyendo puentes, que sigue aportando a la construcción de un mejor país», afirmó la diputada.