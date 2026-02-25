¿Quién es Larry Devoe? el nuevo fiscal general encargado

El abogado Larry Devoe fue designado este miércoles fiscal general encargado, tras la renuncia de Tarek William Saab. Aunque ha mantenido un bajo perfil, se trata de un funcionario con un largo historial de cargos en el Estado.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, calificó a Devoe como un «especialista en materia de derechos humanos». Sin embargo, también ha hecho larga carrera en la administración pública.

Su trayectoria comenzó en 2001, cuando egresó de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Además de especializarse en Ciencias Penales y Criminológicas, tiene un máster en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares.

Tras egresar de la universidad, pasó a formar parte de la Defensoría del Pueblo y se le contrató como defensor II hasta 2005. Para 2007, pasó a la jefatura de la División de Atención al Ciudadano en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

«AGENTE» ANTE DISTINTOS ORGANISMOS

La carrera de Devoe comenzó a tomar un alto perfil cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores lo designó como agente alterno de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desempeñó el cargo entre 2007 y 2009.

Devoe también llegó a formar parte de delegaciones venezolanas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además de participar en las discusiones del Pacto Internacional DESC (Derechos económicos, sociales y culturales).

El abogado también regresó en 2010 a la Defensoría del Pueblo, encabezando la Dirección de Servicios Jurídicos. No fue hasta el 2014 que salió definitivamente de este organismo, pero recibió un nuevo puesto rápidamente.

En 2014, el entonces vicepresidente, Jorge Arreaza, designó a Devoe como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Con el paso de los años, también fue consultor jurídico de Vicepresidencia y agente ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos.

Devoe lideró la defensa e interlocución de Venezuela ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) durante los exámenes preliminares. A esto se sumó su participación en rondas de diálogo con la oposición venezolana.

ÚLTIMOS AÑOS

En el marco del caso Pdvsa-Cripto, Devoe integró las juntas de intervención y reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Más allá de los cargos que ha ostentado, el abogado forma parte de la larga lista de funcionarios que han sido sancionados por el gobierno de Canadá. En 2019, el país norteamericano lo enumeró entre los «responsables o cómplices de graves violaciones».

Al estar al frente del Ministerio Público, Devoe tendrá que supervisar la ejecución de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que abre la puerta a la liberación de cientos de presos políticos en el país.

Devoe se juramentó a finales de la tarde de este mismo miércoles como fiscal general. Mientras tanto, la Asamblea Nacional formará un comité de postulaciones para designar a la persona que desempeñará este cargo de forma definitiva.