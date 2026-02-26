Venezuela

Familiares denuncian que presos políticos en el Rodeo pidieron «auxilio» el 25Feb, gritaban que estaban «siendo golpeados»

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
presos

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó este miércoles en horas de la noche sobre una situación irregular que estaría ocurriendo en la cárcel del Rodeo I con los presos políticos.

«Recibimos denuncias de familiares de presos políticos que se encuentran en las afueras de la cárcel El Rodeo 1, quienes informan que están escuchando gritos de los detenidos quienes alertan estar siendo golpeados por funcionarios de custodia», indicó la ONG.

«Alertamos a las autoridades nacionales para que intercedan ante esta situación, garanticen la integridad física de los detenidos y den información inmediata a los familiares. Deben además, iniciar las investigaciones correspondientes, con fines de determinar las responsabilidades sobre estos hechos», añadió.

En esta línea, la organización política Vente Venezuela informó que familiares de presos políticos recluidos en El Rodeo I se pronunciaron ante la creciente preocupación por lo que ocurre dentro del penal.

«Mientras permanecen en vigilia, denuncian que desde el interior se escuchan gritos de los detenidos pidiendo auxilio urgente, lo que ha incrementado la angustia y el temor por la integridad física y la vida de sus seres queridos. Exigen atención inmediata, presencia de medios de comunicación y la actuación urgente de organismos de derechos humanos para constatar la situación dentro del recinto», señalaron.

«La desesperación se escucha desde adentro. Afuera, las familias siguen firmes exigiendo libertad. Presos políticos estarían gritando desde el interior del penal pidiendo auxilio», añadieron.

 

