La advertencia del ministro Francisco Garcés para los que quieran hacer cualquier reparación por los terremotos

El ministro de Transporte y encargado de la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura, Francisco Garcés, advirtió que para hacer cualquier reparación por los daños ocasionados por los terremotos, es necesario contar con un permiso de la alcaldía.

«En esta primera etapa vamos a reparar, no a reforzar. Por supuesto, quien quiera hacerlo lo puede hacer, pero dada las dimensiones y la cantidad, vas a reforzar con unas guías técnicas que se están dando, que se van a entregar a todas las alcaldías, porque todo el que repare tiene que pedir permiso», indicó en entrevista con Vladimir Villegas.

«Si vas a hacer una construcción tienes que pedir permiso o si vas a reparar también tienes que ir a la alcaldía a pedir permiso», agregó.

En este sentido, insistió en que por más mínima que sea la reparación se requiere un permiso. «Eso de tú agarrar y si tienes una columna con una grieta y echarle un poquito de cemento, eso no es así. Hay lineamientos técnicos específicos para reparar las grietas de las edificaciones por más sencillas que parezcan, porque hay que hacer todo bien, ya que hay que estar prevenidos», comentó.

Para finalizar, señaló que están próximos a superar el 50% de las estructuras revisadas. «Tenemos más de 20 mil estructuras que han sido evaluadas y esperamos a fin de mes llegar a un poco más de 30 mil. La estimación es llegar a 50 mil. Ahorita se están atendiendo sobre todo en las zonas que se reportan el mayor número de daños».