VIDEO: Kit Miyamoto explicó las dos fases necesarias para rehabilitar los edificios de Chacao en rojo tras los terremotos

El ingeniero estructural Kit Miyamoto aseguró que la recuperación de los edificios afectados por los terremotos y con etiqueta roja en el municipio Chacao (Miranda) debe desarrollarse en dos etapas.

Por medio de una declaración difundida en redes sociales por el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, el ingeniero jeponés precisó que una primera fase debe estar enfocada en restaurar las estructuras a las condiciones previas a los terremotos del pasado 24 de junio y una segunda destinada a reforzarlas para reducir el riesgo ante futuros eventos sísmicos.

«Vimos varios edificios dañados junto con los ingenieros de la ciudad. Algunos presentaban daños graves y otros solo daños menores. Pero sabemos que pueden ser restaurados a buenas condiciones con bastante rapidez», insistió el ingeniero.

«Habrá dos fases: la primera consiste en devolver los edificios al estado en que se encontraban antes, o incluso mejor. La segunda fase será reforzarlos para que enfrenten un riesgo aún menor en el futuro. Ese es el enfoque que debería adoptarse», recalcó el experto, quien llegó a Venezuela tras el doblete sísmico.

Durante una inspección técnica realizada junto a ingenieros de la Alcaldía de Chacao, Miyamoto destacó que el equipo evaluó inmuebles con distintos niveles de afectación, desde daños menores hasta estructuras con deterioro considerable.

No obstante, insistió que, con las intervenciones adecuadas, muchos de estos edificios pueden ser rehabilitados en un período relativamente corto.

Contar con la asesoría del Ingeniero Estructural @KitMiyamoto refuerza la rigurosidad de las inspecciones que realizamos en el municipio. ​Agradecemos a John Barrett, Encargado de Negocios de EE. UU. @usembassyve por coordinar este valioso apoyo técnico en beneficio de la… pic.twitter.com/1byJFOvSfi — Gustavo Duque Sáez (@duquegustavoS) July 29, 2026

EN ALIANZA CON ESTADOS UNIDOS

La visita del especialista internacional formó parte del apoyo técnico brindado al municipio para fortalecer las inspecciones estructurales tras los movimientos telúricos.

La Alcaldía de Chacao agradeció la participación de Miyamoto y de su equipo, así como la coordinación del encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, por facilitar esta cooperación en beneficio de la seguridad de los vecinos.

Duque señaló, que las recomendaciones derivadas de estas inspecciones, servirán de base para definir las acciones de recuperación y reforzamiento de las edificaciones afectadas.

El objetivo es garantizar que las estructuras no solo recuperen su funcionalidad, sino que también cuenten con una mayor resistencia frente a posibles sismos en el futuro, tal y como lo apuntaron los expertos internacionales.