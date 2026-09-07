Piden a Corpoelec un cronograma de racionamientos en cada estado para planificar actividades

La diputada de la Asamblea Nacional (AN), Nora Bracho, solicitó este lunes, 7 de septiembre, a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) publicar los cronogramas de racionamiento eléctrico correspondientes a cada región del país.

La parlamentaria explicó, que el exhorto, se hace con el objetivo de que los ciudadanos puedan conocer con anticipación los horarios de los cortes y planificar sus actividades.

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Asimismo, la parlamentaria señaló que es necesario garantizar el mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), porque «en muchos casos falla porque no hay una generación suficiente por parte del SEN para que llegue a los estados del occidente del país».

Bracho también pidió respuestas al Ministerio de Energía Eléctrica sobre las condiciones actuales del sistema, luego de un cuestionamiento enviado hace varios meses sobre la situación del servicio.

ACUERDOS PARA RECUPERAR EL SISTEMA ELÉCTRICO

El pasado jueves, 3 de septiembre, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, informó que un acuerdo entre Venezuela y la empresa estadounidense GE Vernova establece un cronograma para recuperar el deteriorado sistema eléctrico del país, luego de que la compañía se comprometiera a ampliar proyectos energéticos en Caracas.

«El plan es inmediatamente en seis a 12 meses (enfocarse) en poner en funcionamiento los activos existentes en el terreno, devolverlos a condiciones adecuadas, estabilizar la red y ampliar las horas de servicio», dijo, según declaraciones reseñadas por la agencia de noticias Reuters.

GE Vernova (GEV.N) fue una de varias empresas que se comprometieron a ampliar proyectos energéticos en Venezuela durante una reunión en Caracas el mismo miércoles, encabezada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, y el propio Wright.

Un día después, el pasado viernes, Rodríguez denunció que el sistema eléctrico está siendo «saboteado y manipulado» en protesta por los recientes acuerdos petroleros, entre ellos el anunciado con Washington para explotar una quinta parte de las reservas venezolanas, las mayores del mundo.

Sin embargo, expertos y dirigentes de la oposición el sábado —tras registrarse una fuerte fluctuación que afectó a Caracas y otros estados— rechazaron esas acusaciones y señalaron que el estado actual del sistema, con fallas en casi todo el país, es el resultado principalmente de la corrupción y la falta de mantenimiento.

TERREMOTOS Y FENÓMENO DE EL SÚPER EL NIÑO

Vale recordar, que Rodríguez había pedido a principios de agosto la puesta en marcha de un plan para ahorrar agua y energía luego de los efectos de los terremotos sobre las plantas generadoras, y ante la previsión de un gran fenómeno climatológico El Súper El Niño, como se le dice popularmemente a El Niño en su fase más fuerte.

Al referirse al impacto de los sismos sobre la infraestructura eléctrica, la mandataria explicó: «Hemos sostenido una reunión con los gobernadores del país, el equipo de gobierno, con el Estado Mayor eléctrico, para hacer balance del postterremoto en relación con el sistema eléctrico. Tuvimos afectaciones en torres eléctricas en la línea planta Centro-Yaracuy, en líneas de transmisión, y la afectación más importante se dio en la planta termoeléctrica Termocarabobo que brindaba al Sistema Eléctrico Nacional 600 megavatios».

Sobre el estado actual de la recuperación, la funcionaria añadió para aquel entonces: «Las fluctuaciones que hemos tenido en las últimas horas, en los últimos días, están relacionadas directamente a la pérdida importante de esos 600 megavatios, que hoy me complace decir que ya hemos recuperado el 50 % y en las próximas semanas estaremos en proceso de recuperación plena».