Jóvenes son el ‘eslabón más débil’ de la cadena emocional tras terremotos

La sociedad venezolana se ha visto afectada por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio. Mientras que los fallecidos se cuentan por miles, los venezolanos y, especialmente, los adolescentes han tenido que manejar su salud mental.

Ricardo Montiel Parra, pediatra y especialista en medicina adolescente, concedió una entrevista al periodista Pedro Penzini. Desde un principio, el experto dijo «que nuestro mundo cambió por completo» por el doble terremoto.

«Adolescentes normales y corrientes que nos les pasó nada ni tuvieron una pérdida física, pero tuvieron una cantidad de presiones y estrés que no han sabido manejar», dijo Montiel, a la vez que alertó de una «tragedia gigantesca».

«Nosotros estamos en una situación bien compleja y, lamentablemente, adivina quién es el eslabón más débil de esa cadena emocional: los adolescentes», dijo Montiel. Se trata de un sector bajo un «gran riesgo emocional».

ATAQUES DE PÁNICO EN ADOLESCENTES

El médico reconoció que se ha dado un aumento de los ataques de pánico en adolescentes, aunque aclaró que se trata de su experiencia personal. «Es una sensación de muerte inminente que aparece de la nada», acotó.

«Lo primero que tienes que hacer es identificar que eso no es normal. Una de las primeras cosas más efectivas es la respiración», dijo Montiel. A esto se suma el «situarse con cinco cosas alrededor de tu ambiente», lo que puede regularlo en unos minutos.

Los problemas de salud mental en los adolescentes se profundizaron durante la pandemia de la COVID-19. Aunque no se vieron afectados en gran medida por la enfermedad, sí presentaron un aumento en la tasa suicidios, depresión, ataques de pánicos y el consumo de sustancias legales e ilegales.

Montiel apuntó que estos factores se han visto agravados por el devastador doble terremoto. En tal sentido, señaló que es una «proporción horripilante» de víctimas y es importante reconocer que hay un grupo sumamente sensible: los adolescentes.

El especialista subrayó que «el cerebro necesita» pasar por un luto y afrontar lo ocurrido. En caso contrario, se podrían dar casos de ataques de pánico, depresión controlada y, en casos graves, podría llegar al suicidio.

Montiel alertó que, antes del doble terremoto, la cantidad de suicidios en adolescentes estaba por encima de las dos cifras. Sin embargo, tras la tragedia, aseguró que «vamos a superar esa cifra, evidentemente». «No nos olvidemos de nuestros adolescentes», sentenció.

Hasta el viernes, se contabilizaron 5.546 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.