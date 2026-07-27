«Estamos interviniendo 12.000 viviendas con etiqueta amarilla»: Delcy Rodríguez dijo que entregarán 4.000 casas hasta diciembre

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, realizó un recorrido por la parroquia 23 de Enero en Caracas donde anunció un plan para restaurar las viviendas con etiqueta amarilla y la entrega de casas a personas afectadas por los terremotos.

«Estamos desplegando las brigadas comunales, pero sobre todo equipándolas con el kit de herramientas, con las trimotos para que lleven los materiales para la recuperación de las viviendas», comentó Rodríguez.

«Como ustedes saben desde un primer momento activamos la comisión presidencial para la habilitación de la vivienda, que pudiera hacer evaluación. Más de 30.000 viviendas se han inspeccionado y clasificado entre amarillo, verde o rojo», explicó.

En esta línea, destacó los trabajos de reparación que se están llevando a cabo. «Estamos en este momento en el Plan Venezuela Renace activamente interviniendo más de 12.000 viviendas que estaban en amarillo, que podemos recuperar, que no tienen fallas estructurales y se les puede hacer una intervención».

«Las que están en rojo están en evaluación de qué proceso se debe aplicar», acotó.

«Estamos haciendo equipamiento para el sistema de ambulancias de la ciudad, tres ambulancias, camiones para la recolección de escombros», reportó.

Asimismo, resaltó que están poniendo en marcha los proyectos de construcción de nuevas viviendas. «De aquí al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas. Todos los meses vamos a ir haciendo entregas de viviendas para ir sacando a las personas de los campamentos transitorios y que puedan estar en su hogar»