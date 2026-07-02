Equipos de rescate internacionales empiezan a dejar Venezuela ante baja probabilidad de hallar sobrevivientes por terremotos

Los equipos de búsqueda y rescate urbano de Países Bajos e Italia anunciaron este miércoles, 1 de julio, la conclusión de sus misiones en Venezuela, al considerar que las posibilidades de encontrar sobrevivientes entre los escombros son ya muy reducidas, una semana después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se registraron el 24 de junio.

El equipo neerlandés USAR, integrado por 64 especialistas y ocho perros de rescate, informó a través de un comunicado que su labor en La Guaira llegó a su fin.

«Las posibilidades de encontrar ahora a personas con vida ya son muy reducidas», declaró Jorg van Waardhuizen, miembro del equipo, al canal público NOS, quien añadió que el país necesita ahora otro tipo de apoyo, como tiendas de campaña, atención médica y suministros básicos.

Se precisó que el contingente permanecerá hasta este jueves y luego viajará a Curazao para someterse a chequeos médicos y psicológicos, antes de aterrizar el domingo en la base aérea de Eindhoven.

Waardhuizen admitió que su equipo no logró rescatar con vida a ninguna persona en esta misión, pero indicó que se colaboró con otras delegaciones que sí lo consiguieron, como el jordano que el martes localizó a un niño de tres años bajo los escombros.

ITALIA TAMBIÉN SE RETIRA

Casi de forma simultánea, el cuerpo de bomberos italiano Vigili del Fuoco anunció que también daba por concluida su misión en La Guaira, tras una jornada que calificó de desgarradora, en la que se recuperaron los cuerpos sin vida de una abuela y su nieta de tres años, hallados abrazados bajo un derrumbe.

La organización confirmó que esta noche partirá desde Venezuela un primer contingente de sus funcionarios, mientras que los integrantes del equipo Tast (Technical Assistance Support Team), de apoyo técnico, permanecerán en la zona para labores logísticas.

El repliegue de las brigadas neerlandesa e italiana se produce en momentos en que otros equipos internacionales continúan sus labores en las zonas más afectadas, en medio de una emergencia que las autoridades venezolanas y los organismos humanitarios reconocen está lejos de terminar.

Se espera, que con el transcurrir de las próximas horas, más delegaciones de rescatistas se retiren del país.

«Regresamos con sentimientos encontrados, porque queda muchísimo por hacer en un país que ya atravesaba una crisis humanitaria antes de estos terremotos», afirmó el subcomandante del equipo neerlandés, Martin Evers.

Evers también subrayó que la solidaridad internacional que se ha visto en los últimos días «ha sido conmovedora» y señaló que «la humanidad va más allá de las fronteras, especialmente en catástrofes como esta».

ESPAÑA

Este miércoles, también un grupo de siete bomberos de la organización Bomberos para el Mundo de España abandonó el país luego de cinco días de operaciones en Playa Grande y Caraballeda, dos de las localidades más afectadas del estado La Guaira por el colapso de edificios provocado por los sismos.

“Ha sido un trabajo intenso, hemos estado trabajando prácticamente tres días consecutivos sin parar”, dijo a la agencia de noticias EFE Eugenio Mantero, secretario de la ONG Bomberos para el Mundo de España.

¿POR QUÉ SE RETIRAN LOS EQUIPOS INTERNACIONALES?

Según se explicó desde la zona de emergencia, esta decisión responde a los protocolos internacionales que rigen este tipo de operaciones de búsqueda y rescate.

De acuerdo con lo reseñado por el medio Caracol Noticias, uno de los rescatistas les explicó que la labor principal de estos equipos consiste en localizar personas con vida durante los primeros días posteriores a un desastre natural, periodo en el que existen mayores posibilidades de encontrar sobrevivientes.

Como explicaron algunos rescatistas, con el paso del tiempo, esas probabilidades disminuyen considerablemente, razón por la cual las misiones especializadas empiezan a concluir tareas específicas en el área del desastre.

Vale destacar, que entre los equipos desplegados en Venezuela se encuentran rescatistas provenientes de Colombia, España, Portugal, Turquía y China, quienes instalaron parte de sus operaciones en el estadio de béisbol de La Guaira, situado específicamente en Macuto

LA ESPERANZA SE MANTIENE, AUNQUE SEA MÍNIMA

Aunque las labores de búsqueda han disminuido con el paso de los días, las autoridades mantienen activos algunos operativos puntuales.

Uno de los casos que sigue concentrando la atención de los equipos de rescate es el de una persona que permanece desde hace una semana bajo los escombros de un edificio colapsado en Maiquetía, según varios reportes.

Los organismos de socorro continúan trabajando en ese lugar, como en muchos otros puntos de La Guaira, mientras exista alguna posibilidad de hallar sobrevivientes.

No obstante, los expertos recalcaron que las probabilidades de un rescate con vida se reducen a medida que transcurre el tiempo, lo que hace cada vez más complejas las labores de búsqueda.

#Terremoto #Venezuela, con una scena straziante si conclude la nostra missione: nella notte recuperati i corpi senza vita di una nonna che stringeva forte a sé la nipotina di soli 3 anni, in un ultimo disperato tentativo di proteggerla dal crollo.

Rientrerà alle 22 locali il… pic.twitter.com/tbMcOLowh2 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 1, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este miércoles que subió a 2.295 la cifra de personas fallecidas por los devastadores terremotos en Venezuela.

En ese sentido, acotó que van 11.267 heridos y 12.841 damnificados. También destacó que se han rescatado 6.461 personas desde que ocurrieron los movimientos telúricos y aseguró que insistirán «en seguir buscando a personas con vida».

«Los afectados entre aquellas personas que recibieron alguna afectación física o psicológica directa, o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda severamente afectada, el total asciende a 24.403 personas», dijo.

Resaltó que han atendido a 81.589 familias. «Se han distribuido 8.893.000 kilos de alimentos, y se han entregado 27.714 bolsas de comida de manera directa», afirmó.