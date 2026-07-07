José David Cabello sale del Seniat tras 18 años: Delcy Rodríguez anunció su sustituto

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó este martes a Román Maniglia como nuevo superintendente del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Seniat). José David Cabello salió de la institución luego de casi dos décadas en el cargo.

Rodríguez informó en su cuenta de Instagram sobre la designación de Maniglia. El funcionario especialista en finanzas también se desempeña como presidente del Banco de Venezuela (BDV), una de las principales instituciones bancarias del país.

«Confiamos en su profesionalismo y amplia experiencia para conducir esta institución, fundamental para el fortalecimiento de la recaudación, la disciplina fiscal y el desarrollo económico de Venezuela», apuntó Rodríguez.

La mandataria encargada dejó claro el objetivo de Maniglia frente al Seniat. «Tendrá como tarea principal la digitalización del sistema tributario venezolano para el desarrollo de nuestro pueblo», explicó.

JOSÉ DAVID CABELLO A PEQUIVEN

Con la designación de Maniglia frente al Seniat, José David Cabello salió de la Superintendencia de la institución tributaria, cargo que ocupaba desde el 29 de enero de 2008, cuando fue designado por el entonces presidente, Hugo Chávez.

Igualmente, Rodríguez informó que Cabello no saldrá de la administración pública, sino que pasará a presidir la Petroquímica de Venezuela (Pequiven). «Asume la responsabilidad de seguir fortaleciendo esta empresa estratégica para el desarrollo petroquímico, industrial y productivo de nuestro país», acotó.

«Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva tarea, en aras de seguir impulsando el desarrollo de la industria petroquímica y la consolidación del Motor Hidrocarburos, al servicio del pueblo venezolano», concluyó Rodríguez.

Estas medidas se suman a los nombramientos y destituciones que ha hecho Rodríguez tras su llegada a la presidencia encargada. Desde enero de este año, ha designado nuevos ministros en distintas carteras, incluyendo Defensa, Hidrocarburos y Energía Eléctrica, además de otras instituciones públicas.