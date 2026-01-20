Jorge Rodríguez habla de la ‘caída’ del dólar paralelo y precios ante propuesta de Ley de Protección de Derechos Socioeconómicos

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, destacó este martes la caída en la cotización del llamado dólar paralelo en los últimos días, a la vez que llamó la atención a los comerciantes por los precios.

El diputado ofreció este 20 de enero una rueda de prensa a las afueras del Palacio Legislativo. Durante la alocución, consideró «pertinente» la propuesta de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de una Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos.

«Digo que es muy pertinente en estos días porque, ustedes sabrán, el llamado dólar paralelo en los últimos siete días ha bajado desde un monto altísimo en que estaba, a mucho menos de la mitad en los actuales momentos», dijo Rodríguez.

El parlamentario aseguró que se ha dado una «reducción de más del 100% del dólar» en los últimos días. Para Rodríguez, esta situación en el mercado paralelo debería repercutir en los comercios del país.

PIDE DESCENSO DE PRECIOS

De acuerdo a Jorge Rodríguez, hay productos que son «impactados directamente por el precio de las divisas» en el mercado paralelo. Tras este descenso en su precio, el diputado consideró que los precios deberían bajar.

«Es esperable que los precios de los productos que son impactados directamente por el precio de las divisas, también tendrían que haber bajado en consecuencia. Porque a veces se hacen los pendej*s», dijo Rodríguez.

El parlamentario afirmó que aumenta el «precio del dólar y suben el precio de los productos con la excusa de que subió el dólar». «Ajá, ¿y cuándo baja el dólar? Empiezan a soplar iguanas», concluyó.

Igualmente, Rodríguez recordó que en el país se mantiene un sistema de precios acordados. Sin embargo, subrayó que debe existir un marco legal que defienda los derechos de la ciudadanía.