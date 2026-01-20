Venezuela

VIDEO: Jorge Rodríguez insiste en normativas electorales: «Un nuevo código electoral que agrupe y simplifique los proceso»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: VTV

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, insistió este martes en la necesidad de un nuevo Código Electoral, el cual establezca una serie de leyes para los comicios en el país.

Contents

Rodríguez protagonizó una breve rueda de prensa a las afueras del Palacio Legislativo. Acompañado de varios integrantes de la junta directiva del Parlamento, ratificó la propuesta para modificar las normativas electorales.

Leer Más

|
Imputan por femicidio agravado al hermanastro de Franyelis, la niña de 5 años que fue violada y asesinada en Carabobo
Capriles confirmó que sí votará en las elecciones del 27Abr: «Con la abstención nunca hemos logrado algo»
La advertencia de un «exorcista» sobre la «influencia y aumento» de ritos satánicos y esotéricos en el país

«Un nuevo código electoral que agrupe y simplifique los procesos relacionados con las leyes electorales», afirmó Rodríguez. Sin embargo, no brindó mayores detalles sobre las posibles modificaciones.


Rodríguez precisó que la agenda legislativa del oficialismo cuenta con 29 proyectos de ley, destacando 12 propuestos por el Ejecutivo. «Los más importantes ya fueron entregados a la Asamblea Nacional el pasado 15 de enero», acotó.

FONDOS PETROLEROS

El parlamentario también informó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó crear varias páginas web sobre los recursos económicos del país. El objetivo es que ciudadanía tenga información sobre las ventas de petróleo y otras riquezas minerales.

«Para que se sepa todo lo que ha ingresado por concepto de la venta de petróleo o de las nuevas iniciativas de explotación de petróleo, de minería o de las formas de la nueva economía. Todo lo que ingrese y en qué se ha gastado cada centavo de lo que ingresó y que la gente lo vea», expuso Rodríguez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DELCY RODRÍGUEZ DICE QUE INGRESARON $300 MILLONES AL PAÍS POR VENTA DE PETRÓLEO, EN ESTO USARÁN LOS FONDOS

Este mismo martes, Rodríguez presentó las líneas estratégicas de la Asamblea Nacional en el periodo 2026-2031. Además del Código Electoral, hay propuestas en el campo penal, social, económico y de comercio, civil, protección del ambiente, protección de la familia y democracia directa y poder comunal.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La ciudad de Nueva York (EEUU) enfrenta una demanda federal tras la muerte de Jade Smith, una niña de 13 años con un historial severo de problemas de salud mental, quien se quitó la vida saltando del puente de Brooklyn.  
Niña de 13 años saltó del icónico puente de Brooklyn: Acusan a instituciones de ignorar alertas
EEUU
Así retrocedió la economía venezolana en el primer trimestre de 2025, según OVF
Comerciantes esperan que inyección de divisas a la banca tenga un «pronto efecto en la economía»
Venezuela
Polémica en Buenos Aires: Cancelaron concierto de Servando y Florentino debido a «procesos migratorios»
Caraota Show