VIDEO: Jorge Rodríguez insiste en normativas electorales: «Un nuevo código electoral que agrupe y simplifique los proceso»

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, insistió este martes en la necesidad de un nuevo Código Electoral, el cual establezca una serie de leyes para los comicios en el país.

Rodríguez protagonizó una breve rueda de prensa a las afueras del Palacio Legislativo. Acompañado de varios integrantes de la junta directiva del Parlamento, ratificó la propuesta para modificar las normativas electorales.

«Un nuevo código electoral que agrupe y simplifique los procesos relacionados con las leyes electorales», afirmó Rodríguez. Sin embargo, no brindó mayores detalles sobre las posibles modificaciones.

Rodríguez precisó que la agenda legislativa del oficialismo cuenta con 29 proyectos de ley, destacando 12 propuestos por el Ejecutivo. «Los más importantes ya fueron entregados a la Asamblea Nacional el pasado 15 de enero», acotó.

FONDOS PETROLEROS

El parlamentario también informó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó crear varias páginas web sobre los recursos económicos del país. El objetivo es que ciudadanía tenga información sobre las ventas de petróleo y otras riquezas minerales.

«Para que se sepa todo lo que ha ingresado por concepto de la venta de petróleo o de las nuevas iniciativas de explotación de petróleo, de minería o de las formas de la nueva economía. Todo lo que ingrese y en qué se ha gastado cada centavo de lo que ingresó y que la gente lo vea», expuso Rodríguez.

Este mismo martes, Rodríguez presentó las líneas estratégicas de la Asamblea Nacional en el periodo 2026-2031. Además del Código Electoral, hay propuestas en el campo penal, social, económico y de comercio, civil, protección del ambiente, protección de la familia y democracia directa y poder comunal.