John Barrett sobrevoló las «zonas de desastre» y dice que EEUU moviliza «recursos de manera rápida y sin precedente»

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, realizó un sobrevuelo sobre las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio.

«Con el firme apoyo del Departamento de Guerra, sobrevolamos la zona de desastre y visitamos el campamento donde está desplegado el equipo de respuesta estadounidense. Conocimos al personal especializado que se encuentra en el terreno junto a las brigadas caninas y con tecnología de primera», indicó.

Asimismo, acotó que bajo la dirección del presidente Donald Trump y el Departamento de Estado «están movilizando recursos de manera rápida y sin precedente para responder a la altura de lo que exige esta emergencia».

Con el firme apoyo del @DeptofWar, sobrevolamos la zona de desastre y visitamos el campamento donde está desplegado el equipo de respuesta estadounidense. Conocimos al personal especializado que se encuentra en el terreno junto a las brigadas caninas y con tecnología de primera.… pic.twitter.com/pSgy0xyQRH — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) June 30, 2026

LA AYUDA A VENEZUELA

Además, el Comando Sur señaló que el USS Fort Lauderdale se encuentra en el Puerto de La Guaira para despejar el camino para los suministros de vital importancia.

«Miembros del servicio estadounidense están garantizando que el equipo pesado y la ayuda crítica lleguen a las zonas más afectadas de Venezuela. Las fuerzas militares de los EEUU asignadas están apoyando la asistencia por desastre liderada por el Departamento de Estado para el pueblo de Venezuela», acotó.

Delivering life-saving earthquake assistance in Venezuela:

USS Fort Lauderdale is at the Port of La Guaira to clear the way for life-saving supplies. U.S. service members are ensuring that heavy equipment and critical aid reach Venezuela’s heaviest-hit areas. At the direction… pic.twitter.com/ulQPt6JFLu — U.S. Southern Command (@Southcom) June 30, 2026

De igual forma, el Comando Sur apuntó que se ha establecido un Centro de Coordinación de Asistencia Humanitaria (HACC) que coordinará y dirigirá el apoyo militar de EEUU a los esfuerzos de ayuda en Venezuela.

Incluso mencionó que una Compañía de Logística de Combate de la Infantería de Marina ha llegado al país, «trayendo camiones de transporte militar de tamaño mediano, vehículos todoterreno altamente móviles y capacidades de ambulancia militar».

Además, se ha establecido un Punto de Armamento y Reabastecimiento Avanzado (FARP) que permite tiempos de giro rápidos para casi una docena de aeronaves de ala rotatoria.