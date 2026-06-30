Venezuela

John Barrett sobrevoló las «zonas de desastre» y dice que EEUU moviliza «recursos de manera rápida y sin precedente»

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
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Venezuela

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, realizó un sobrevuelo sobre las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio.

«Con el firme apoyo del Departamento de Guerra, sobrevolamos la zona de desastre y visitamos el campamento donde está desplegado el equipo de respuesta estadounidense. Conocimos al personal especializado que se encuentra en el terreno junto a las brigadas caninas y con tecnología de primera», indicó.

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Asimismo, acotó que bajo la dirección del presidente Donald Trump y el Departamento de Estado «están movilizando recursos de manera rápida y sin precedente para responder a la altura de lo que exige esta emergencia».

LA AYUDA A VENEZUELA 

Además, el Comando Sur señaló que el USS Fort Lauderdale se encuentra en el Puerto de La Guaira para despejar el camino para los suministros de vital importancia.

«Miembros del servicio estadounidense están garantizando que el equipo pesado y la ayuda crítica lleguen a las zonas más afectadas de Venezuela. Las fuerzas militares de los EEUU asignadas están apoyando la asistencia por desastre liderada por el Departamento de Estado para el pueblo de Venezuela», acotó.

De igual forma, el Comando Sur apuntó que se ha establecido un Centro de Coordinación de Asistencia Humanitaria (HACC) que coordinará y dirigirá el apoyo militar de EEUU a los esfuerzos de ayuda en Venezuela.

Incluso mencionó que una Compañía de Logística de Combate de la Infantería de Marina ha llegado al país, «trayendo camiones de transporte militar de tamaño mediano, vehículos todoterreno altamente móviles y capacidades de ambulancia militar».

Además, se ha establecido un Punto de Armamento y Reabastecimiento Avanzado (FARP) que permite tiempos de giro rápidos para casi una docena de aeronaves de ala rotatoria.

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