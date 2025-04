Investigarán a hombre que se viralizó por trasladar a seis niños en una moto en Apure

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció el inicio de una investigación contra un hombre por trasladar a seis niños en una moto en Apure.

En ese sentido, designó a la Fiscalía 8 para investigar y sancionar al sujeto.

«Trasladaba de manera irresponsable y negligente, en un vehículo (motocicleta) a seis menores de edad, sin casco y a exceso de velocidad poniendo en riesgo sus vidas», indicó Saab.

CIFRAS ALARMANTES DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, EN ESPECIAL MOTO

Estos actos imprudentes aumentan el riesgo de accidentes en las vías de tránsito, incrementando también el número de muertes y lesiones por este tipo de siniestro.

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) informó que durante febrero hubo 305 accidentes de tránsito en todo el país, dejando un saldo de 108 muertos, incluyendo 52 motorizados.

El boletín del OSV precisó que entre los fallecidos 85 eran hombres y 23 mujeres, mientras que 442 personas sufrieron «alguna lesión».

«Como en balances anteriores, el motorizado ocupó la primera posición en la categoría de fallecidos: 52 víctimas», indicó el OSV en un comunicado, alertando que representó el 48% de las muertes por accidentes en el mes.

La coordinadora del OSV, Rosibel González, subrayó que una persona en moto «seguirá siendo víctima vulnerable» en los accidentes de tránsito. «Esto radica en la inexperiencia al momento de tomar un vehículo de dos ruedas», acotó.

González alertó de que hay jóvenes e 14 años fallecidos en los accidentes de moto. «Los adolescentes se están sumando al manejo de motos sin supervisión», aseveró.

«La impericia acompañada del exceso de velocidad, que además no les permite reaccionar frente a colisiones o derrapes y el no llevar un casco adecuado o que, simplemente, no lo usa, lo que agrava las consecuencias de los siniestros viales», expuso González.