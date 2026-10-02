Inició pago de bono de casi $200 en el Sistema Patria, estos serán los beneficiados

Este 1 de octubre comenzó el pago del bono de Corresponsabilidad y Formación a través de la plataforma Patria.
Se trata del estipendio dedicado a los trabajadores de la administración pública que están en nómina especial, según informó la cuenta Canal Patria Digital.
Los beneficiarios del bono recibieron Bs. 172.000,00 o $198,49 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).
Los beneficiarios recibirán la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532.
Una vez recibido el aviso, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.
¿CÓMO COBRAR EL BONO?
Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.
Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.
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Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.
Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.