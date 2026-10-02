Venezuela

Saime denunció otros cuatro correos falsos para estafar: Estas fueron sus recomendaciones

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
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Saime
Saime alertó sobre prácticas de estafadores / Archivo

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) alertó este jueves, 1 de octubre, sobre nuevas direcciones de correo electrónico que no son oficiales y se utilizan para cometer presuntas estafas. 

El Saime precisó que el correo [email protected] «no pertenece a ningún canal de atención oficial» de la institución. Lo mismo indicó sobre [email protected], [email protected]  y [email protected] 

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Es por ello, que el organismo pidió a los ciudadanos que no compartan sus datos personales y no confíen en gestorías falsas.  

«Ten cuidado no caigas en estafas», señaló la institución en uno de sus comunicados, publicado a través de las historias de su cuenta en la red social Instagram.

Además el Saime, aclaró: «Ningún funcionario, ni oficina Saime utiliza cuentas con dominios públicos como: @gmail.com, @outlook.com o @yahoo.com, para realizar trámites, solicitar datos personales ni pagos por trámites». Y agregó: «¡No te dejes engañar!» y «protege tu identidad». 

Finalmente, el Saime recordó que sus cuentas oficiales en redes sociales son únicamente: X @VenezuelaSaime, Instagram @Redsocialsaime, Facebook Saime Venezuela, YouTube @Redsocialsaimevzla y TikTok @Redsocialsaime. 

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