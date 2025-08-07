Inició pago de bono a pensionados por el Sistema Patria: ¿Cómo retirarlo?

Este jueves, 7 de agosto, se inició el pago del bono de «100% Amor Mayor», correspondiente al mes en curso, a través de la plataforma Patria.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, el monto otorgado es de Bs. 130,00. Esa cifra es equivalente a un dólar al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este subsidio del gobierno de Nicolás Maduro va dirigido para los pensionados de la tercera edad que no reciben este beneficio por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

En concreto, el bono pueden recibirlo los hombres y mujeres que tengan una edad mínima de 55 y 60 años.

¿CÓMO RETIRAR EL BONO?

Para retirar el Bono 100% Amor Mayor, el usuario debe ingresar a la plataforma Patria con su cédula y contraseña.

Posteriormente debe entrar a la sección llamada «Monedero», y presionar donde dice: «Retiro de fondos». Luego deberá elegir el monto, origen y destino de los fondos.

Finalmente, confirmar la operación haciendo clic en «Continuar» y luego «Aceptar».

«PENSIONES DIGNAS»

El presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos, Pedro García, sostuvo que deben aumentar los ingresos de la población de tercera edad para cumplir sus «necesidades básicas, alimentarias, de salud y recreación».

Urimae Capote, del Comité de Jubilados de Venezuela, aseguró que «hay un abandono por parte del Estado» con los pensionados y jubilados.

«Están obligados a tener un sistema de seguridad social que cubra las mínimas necesidades de las personas mayores», acotó.

María Nieves, una venezolana que ha manifestado en contra de las políticas económicas en el país, sostuvo que el gobierno de Maduro debe mejorar la calidad de vida de los pensionados.

«El problema es con el presidente. A mí me dijeron que dijera la verdad y sigo diciéndola de grande. Quiero que nos pague un sueldo digno y no nos dé el aguinaldo fraccionado. Quisiera irme a un mercado con Maduro y meternos en Quinta Crespo para que vea los precios de los artículos que son inalcanzables», aseveró.