Inició el segundo pago del bono Ingreso Integral de los pensionados, esto es lo que cobrarán

El jueves en horas de la tarde comenzó a pagarse la segunda parte del Bono Ingreso Integral correspondiente al mes de mayo de 2026 destinado a los adultos mayores a través de la Plataforma Patria.

«Plataforma Patria Inicia el pago del complemento Ingreso Integral para los pensionados mayo 2026 por un monto de 5.100,00 bolívares», informó el canal de Patria Digital.

Este segundo pago empezó a llegar después de que los pensionados recibieran un bono de 30.600 bolívares, lo que equivale a $58,43, que causó más dudas que certezas ante la falta de información tras el aumento de Delcy Rodríguez que lo ubicó en $70.

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No obstante, tras el arribo de este segundo bono, los pensionados recibieron un total de 35.700 bolívares, lo que equivale a $67,75 de acuerdo con la tasa del Banco Central de Venezuela y se apega al aumento decretado por Rodríguez.

Los beneficiarios recibirán la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532. Una vez recibido el aviso, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.