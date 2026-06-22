Inició el pago del bono Ingreso Integral de los pensionados, esto es lo que cobrarán

Este lunes, 22 de junio comenzó el pago del Ingreso Integral correspondiente al mes de junio 2026 a través de la Plataforma Patria para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

En esta ocasión el monto que recibirán los beneficiados será de 41.090 bolívares lo que equivale a 67,09 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La entrega de este bono se realiza de manera directa y gradual a los beneficiarios, según informó el Canal Patria Digital.

Los beneficiarios recibirán la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532. Una vez recibido el aviso, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.