Inició el pago de un bono de $114 en el Sistema Patria, estos serán los beneficiados

Este miércoles, 10 de junio, comenzó el pago del bono de Corresponsabilidad y Formación a través del Sistema Patria.

La información sobre el pago de este nuevo bono la dio a conocer el Canal Patria Digital en sus redes sociales.

«Plataforma Patria Inicia la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, junio 2026, enviado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para los trabajadores de la administración pública, nómina especial», indicó.

En esta ocasión se espera un monto aproximado sea de 66.000 bolívares, lo que equivale a 114 dólares, de acuerdo a la tasa oficial del BCV.

No obstante, aclararon: «Montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos».

Los beneficiarios recibirán la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532. Una vez recibido el aviso, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal Patria Digital (@canalpatriadigital.v)

¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.