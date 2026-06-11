¿Cuándo estará listo su hábitat? Revelan nuevo video de Orus, una de las nutrias del Parque del Este

Un nuevo video fue publicado en redes sociales sobre el estado de las nutrias que habitan en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, conocido como Parque del Este.

La periodista María Gabriela Escovar, quien ha dado seguimiento a la situación del parque y que sus denuncias se han viralizado en redes, acudió este jueves al lugar y pudo estar más cerca de Orus, una de las nutrias.

Destacó que pudo conversar con el coordinador del parque, así como con Jesús, el cuidador de los animales.

En ese sentido, señaló que le indicaron que el sábado estará listo su hábitat tras las reparaciones que le hicieron al pozo.

«Acababan de comer y están bien. Las vi. Hay que apoyar a Inparques están dispuestos a recibir nuestra colaboración», dijo.

Aquí está Orus una de las nutrias del parque del este. Estuve con el coordinador del parque y Jesus el cuidador de los animales. El sábado estará listo su hábitat. Acababan de comer y están bien. Las vi. Hay qué apoyar a Inparques están dispuestos a recibir nuestra colaboracion pic.twitter.com/wySXo5EEef — Maria Gabriela Escovar (@escovargabriela) June 11, 2026

Durante una entrevista esta semana con Caraota Digital, Escovar mencionó que en el sitio viven Ourus y Orión. «Ellas fueron rescatadas. Una de ellas estaba en una cauchera donde la tenían amarrada y otra en un taller mecánico en el interior de Venezuela. Los empleados del parque me dijeron que ellas están bien, que están alimentadas, que tienen agua. Sí están en la jaula porque están reparando el pozo», comentó.

Además, sostuvo que tanto trabajadores como un biólogo le garantizaron que las nutrias «están muy bien cuidadas».

«El video (que se viralizó) no sé si es reciente o es viejo, pero las nutrias chillan no lloran, lo investigué y lo consulté con especialistas. Ellas de por sí son chillonas, entonces no hay que hacer alarmistas», indicó.