Iniciará pago del «Ingreso Integral de los trabajadores» por $150

El gobierno nacional comenzará a entregar el viernes el «ingreso integral de los trabajadores» a los empleados activos de la administración pública por la plataforma Patria, según reportes en redes sociales.

La cuenta Canal Patria Digital informó en Telegram sobre el pago del ingreso, con un monto de 76.500 bolívares. Según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), tiene un valor equivalente a 150 dólares.

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 76.500 por concepto Ingreso Integral de los trabajadores de mayo de 2026», indica el mensaje que llegó a los beneficiarios.

Este bono comenzó a llegar a las cuentas de los trabajadores activos y, posteriormente, será depositado a los jubilados. Como es costumbre, el sistema Patria primero suele depositar a estos dos grupos primero y, por último, a los pensionados.

PAGO DEL INGRESO

El dinero suele irse depositando progresivamente y el ingreso puede tardar varios días en llegar a la cuenta. Igualmente, debería llegar un mensaje de texto del número 3532 o una notificación de la plataforma cuando ya esté disponible en el sistema.

El gobierno de Delcy Rodríguez incrementó a finales de marzo el ingreso mínimo básico hasta los 240 dólares, incluyendo 40 de cestatickets. Además de los 150 que serán entregados este viernes, se presume que los 50 restantes los depositarán a finales de mes.

A pesar del incremento del ingreso mínimo, gremios y sindicatos insisten en la necesidad de mejoras salariales. Esta misma semana hicieron una manifestación a las afueras del Ministerio de Educación Universitaria.