¿Cuánto debería costar la hora de estacionamiento y qué pasará con los «cuidadores» informales? Esta es la propuesta que maneja la AN

El diputado a la Asamblea Nacional y segundo vicepresidente de la Comisión de Administración y Servicios, José Gregorio Correa, informó que este jueves iniciará un proceso para solucionar todos los problemas que están ocasionando los estacionamientos a nivel nacional.

«Particularmente creo que las tarifas no deben ser planas. Los tiempos cambian, antes anhelábamos las tarifas planas, pero la vida va cambiando. Entonces, quizás usted va a hacer una diligencia corta y tiene que pagar seis u ocho dólares», señaló en una entrevista para Shirley Radio.

PROPUESTA TENTATIVA

El diputado señaló que presentarán una primera propuesta, aunque señaló que están abiertos a escuchar a diferentes sectores que quieran aportar en una solución.

La tarifa tipo A alcanzaría las regiones de Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Zulia, Nueva Esparta, Bolívar y Lara; y propondría costos de $2 por una hora, $4 hasta dos horas, $5 de 3 horas en adelante y $10 la pernocta.

Asimismo, mencionó que la tarifa tipo B supondría un costo del 20% menos que la tipo A.

Destacó que la propuesta no será una ley sino un exhorto para establecer un tabulador de costos y añadió que el equilibrio se logra escuchando a los diferentes sectores involucrados para evitar problemáticas a futuro; tales como deterioro, informalidad, cierre y escasez de estacionamientos.

Además, señaló que el problema de las motos en las aceras muchas veces es ocasionado por los propios estacionamientos. «Hay centros comerciales que no te aceptan motos, entonces esas motos van para las calles, para las aceras», dijo.

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ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS QUE ABORDARÁN EN EL PARLAMENTO

Correa señaló que el debate va más allá de ajustar las tarifas de los estacionamientos. «Está el caso del ticket perdido, en el caso de los estacionamientos me parece una atrocidad que esté en 20, 30 y hasta 40 dólares».

«Tienes el tema de los estacionamientos de guarda y custodia, que si a alguien le roban el vehículo, lo encuentran, va para un estacionamiento y usted termina pagando $80 diarios de custodia. Pero es que usted tiene un accidente de tránsito y se llevan su vehículo para averiguaciones también tiene que pagar $80. Y tenemos una propuesta de $5 diarios», comentó.

«A usted le remolcan su carro y la grúa le destroza el tren delantero y se lo llevan a un estacionamiento de guarda, que nadie responde, además es al aire libre, tirado en la calle», agregó.

Asimismo, apuntó los malos servicios de los estacionamientos privados. «Cuando vas a un estacionamiento te dicen ‘no nos hacemos responsables de los objetos’. ¿Entonces qué te estoy pagando?».

EL PROBLEMA DE LOS CUIDADORES INFORMALES

Por otra parte Correa reveló que también buscarán una solución al tema de los cuidadores de carro informales.

«Los que privatizaron la calle con el te lo cuido. Usted va desde el Arabito de Sabana Grande al centro comercial El Recreo y no se puede pasar, eso está privatizado y está cartelizado y además te obligan a que les pagues», indicó.

Incluso, aseveró que hay casos que hasta que tú no les pagas en Plaza Venezuela «te trancan el carro porque tienes que pagarles. ¿Son cuidadores de qué? Porque el que cuida se hace responsable, pero ninguno es responsable».

«Hay unos que cuando tú llegas no había nadie y cuando vas a buscar el carro dicen que te lo estaban cuidando», acotó.

«Esa generación de violencia de privatizar la calle, las policías municipales a nivel nacional tienen que conocer de eso. Una cosa es el emprendimiento, pero no puede ser que tengan un sistema en el que te obligan al que tengas que pagar. Hemos dejado durante mucho tiempo que esto creciera y desenrollar esta maraña nos va a llevar mucho trabajo», agregó.