Inflación se disparó en junio: BCV reveló cuánto fue el porcentaje mensual

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), dejando en evidencia que la inflación en el país se disparó en junio de 2026 y quedó ubicada en 13,8% mensual.

El informe oficial indicó que se dio una variación mensual del 13,8%. Se trata de un importante incremento respecto a mayo, cuando se mantuvo la tendencia a la baja y la inflación estuvo en 6,3%.

La inflación registrada durante junio es la tercera más alta de lo que va de año, seguida de enero, cuando hubo 32,6% mensual, y febrero, con 14,6%. El incremento anualizado se ubica en 544,13% y la acumulada (lo que va de año) llegó a 129,82%.

La inflación se vio reflejada especialmente en los siguientes rubros: transporte, (16,2%), educación (15,2%), servicios de vivienda excepto teléfono (14,9%), salud (14,8%), esparcimiento y cultura (14,2%), equipamiento del hogar (14,0) y bebidas alcohólicas y tabaco (13,8%).

Por otra parte, también hubo un aumento en bienes y servicios (13,8%), restaurantes y hoteles (13,8%), comunicaciones (13,6%), vestido y calzado (13,3), alimentos y bebidas no alcohólicas (13,1%) y alquiler de vivienda (10,9%).

AUMENTO DE LA INFLACIÓN

De acuerdo al BCV, la inflación registrada en mayo fue la menor de 19 meses. Luego de años de un periodo hiperinflacionario, especialista indicaban que Venezuela podría pasar, progresivamente, a una estabilización de los precios.

Sin embargo, en junio ocurrió un importante aumento de la inflación. En este mes se dio el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio, que dejó miles de muertos, y un incremento acelerado del valor del dólar, superando la barrera de los 700 bolívares.

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Hasta este lunes, se han contabilizado 4.561 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.