Venezuela

Indexación diaria: La propuesta del sector telecomunicaciones para lograr tarifas «sostenibles»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
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Juan Andrés Krumins, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), propuso este lunes que se indexen diariamente las tarifas para que estas sean «sostenibles».

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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) comenzó a regular las tarifas del sector en abril del año pasado. Ante este escenario, Krumins consideró que la indexación es una solución a la situación del sector.

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«Nuestra propuesta iba de trabajar conjuntamente con la comisión y crear un canal sectorial de acceso a divisas y un esquema focalizado también en el tema arancelario para los bienes críticos», detalló Krumins en una entrevista para Fedecámaras Radio.

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Conatel comenzó a regular los precios de las operadoras en abril del año pasado. Foto: Archivo

El gremialista explicó que han elevado la propuesta hasta la dirección de Conatel, organismo encargado de la supervisión de las telecomunicaciones. Sin embargo, Krumins no brindó detalles sobre la respuesta de la institución.

KRUMINS DETALLA EL PLAN

Krumins explicó que la indexación diaria es una respuesta al rezago actual en las estructuras de costos, que son en su mayoría en dólares. Así pues, el sector espera que se pueda dar una «sostenibilidad tarifaria».

El sector telecomunicaciones también considera que los procesos de inversión y las labores de mantenimiento se han visto afectadas por la regulación de las tarifas, según Krumins. La indexación busca hacer frente a la presión económica de las operadoras.

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Por otra parte, Krumins instó a retomar la publicación trimestral de las estadísticas del sector. Para el gremialista, se trata de un paso clave para brindar seguridad jurídica y atraer inversionistas extranjeros al país.

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