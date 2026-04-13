Venezuela

¿Nuevas marcas vendrán al país? Esto dice Profranquicias

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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El presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias (Profranquicias), Raúl Ángulo, aseguró este lunes que hay marcas interesadas en regresar o venir por primera vez al país tras los cambios que se han dado en Venezuela en los últimos meses.

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Ángulo sostuvo una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio. Al ser consultado sobre la situación de las franquicias en el país, el gremialista confirmó que hay interés en invertir en Venezuela.

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«Hemos recibido de parte de los especialistas en franquicias que hacen vida en la Cámara información de que hay inversionistas que pueden ser venezolanos dentro o afuera de Venezuela interesados», detalló Ángulo.

El gremialista subrayó que el interés se debe a la mejora en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Venezuela. En tal sentido, algunas marcas ven en el país una buena oportunidad para invertir.

ÁNGULO: «EL MERCADO TIENE CAPACIDADES»

Raúl Ángulo detalló que varias marcas han solicitado información para evaluar la apertura de locales en Venezuela. «Entienden que el mercado venezolano tiene unas capacidades y un potencial bien interesante», acotó.

«Tiene que ver que durante mucho tiempo grandes franquicias a nivel internacional vinieron, algunas se quedaron, algunas se fueron, pero el tiempo que estuvieron acá tuvieron buenos rendimientos», acotó.

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Ángulo afirmó que hay «mucha expectativa y optimismo», especialmente tomando en cuenta las inversiones en los sectores hidrocarburo y minero. «Empezarán a cascadear hacia el consumo de bienes y servicios y ahí las franquicias tiene mucho que aportar», concluyó el gremialista.

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