¿Nuevas marcas vendrán al país? Esto dice Profranquicias

El presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias (Profranquicias), Raúl Ángulo, aseguró este lunes que hay marcas interesadas en regresar o venir por primera vez al país tras los cambios que se han dado en Venezuela en los últimos meses.

Ángulo sostuvo una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio. Al ser consultado sobre la situación de las franquicias en el país, el gremialista confirmó que hay interés en invertir en Venezuela.

«Hemos recibido de parte de los especialistas en franquicias que hacen vida en la Cámara información de que hay inversionistas que pueden ser venezolanos dentro o afuera de Venezuela interesados», detalló Ángulo.

El gremialista subrayó que el interés se debe a la mejora en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Venezuela. En tal sentido, algunas marcas ven en el país una buena oportunidad para invertir.

ÁNGULO: «EL MERCADO TIENE CAPACIDADES»

Raúl Ángulo detalló que varias marcas han solicitado información para evaluar la apertura de locales en Venezuela. «Entienden que el mercado venezolano tiene unas capacidades y un potencial bien interesante», acotó.

«Tiene que ver que durante mucho tiempo grandes franquicias a nivel internacional vinieron, algunas se quedaron, algunas se fueron, pero el tiempo que estuvieron acá tuvieron buenos rendimientos», acotó.

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Ángulo afirmó que hay «mucha expectativa y optimismo», especialmente tomando en cuenta las inversiones en los sectores hidrocarburo y minero. «Empezarán a cascadear hacia el consumo de bienes y servicios y ahí las franquicias tiene mucho que aportar», concluyó el gremialista.