Incertidumbre en La Guaira: Tres pescadores desaparecidos desde hace siete días, familiares piden apoyo a autoridades

Tres pescadores cumplieron este miércoles siete días desaparecidos tras el naufragio de una lancha en las costas de La Guaira. Familiares y amigos ahora piden apoyo de las autoridades regionales y nacionales.

La lancha zarpó el pasado jueves para la faena de pesca con cinco pescadores abordo, pero nunca regresó al puerto. Se presume que la embarcación sufrió una avería en alta mar.

Los pescadores de la localidad pusieron en marcha una operación de búsqueda en la costa y localizaron a dos de las personas abordo, William Narváez y Kevin Lugo, en el estado Falcón. Sin embargo, se desconoce el paradero de los otros tres desaparecidos.

«El sábado cuando los fuimos a buscar encontramos a la deriva solamente a dos de los marinos a la altura de Boca del Tocuyo en Falcón y luego solo a la embarcación, a unas 32 millas náuticas de La Guaira», indicó uno de los voluntarios a la Verdad de Vargas.

PESCADORES PIDEN APOYO

A casi una semana del siniestro, los seres queridos de los pescadores pidieron apoyo a las autoridades para localizarlos. En tal sentido, instaron a activar un operativo de búsqueda por aire y reforzar las acciones de rescate en lanchas.

«Necesitamos un helicóptero y también más embarcaciones que ayuden para dar con Alejandro Ortiz, Jairo Mangua y Carlos Velásquez quienes zarparon en la embarcación Juan Junior 1, junto a otros dos acompañantes, pero no volvieron», agregó el voluntario.

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También solicitaron apoyo al gobernador, José Alejandro Terán, y al secretario de Seguridad Ciudadana, Andrés Goncalves, para localizar a los pescadores. «Son tres padres de familia con vida», insistieron.

Los desaparecidos pertenecen al Consejo de Pescadores Argimiro Gabaldón del puerto. Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconoce si las autoridades se sumaron a las operaciones de búsqueda.