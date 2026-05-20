EN VIDEO: Familiares de presos políticos marcharon en silencio en Caracas, vivieron momentos de tensión al pasar cerca del Sebin

Familiares de los presos políticos marcharon este miércoles en silencio hasta la sede del Ministerio para el Servicio Penitenciario, en rechazo a las muertes bajo custodia.

Durante la movilización, uno de los momentos de mayor tensión se vivió cuando realizaron una parada simbólica frente a la sede del Sebin en Plaza Venezuela, centro señalado por denuncias de tortura.

Familiares de los presos políticos se concentran en Plaza Venezuela para movilizarse en silencio hasta la sede del @mppsp_vzla, en rechazo a las muertes bajo custodia. pic.twitter.com/OKuM9HFCZS — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 20, 2026

Al cabo de unos minutos, funcionarios intentaron impedir que los familiares permanecieran en el lugar; sin embargo, estos se mantuvieron firmes y realizaron un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas bajo custodia del Estado.

Posteriormente, acordaron seguir la movilización a través del bulevar de Sabana Grande.

Durante la movilización silenciosa de familiares de presos políticos hacia la sede del @mppsp_vzla, se realizó una parada simbólica frente a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, centro señalado por denuncias de tortura y donde falleció bajo custodia el concejal Fernando Albán.… pic.twitter.com/Xx1ZdvX9gJ — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 20, 2026

«La protesta ocurre mientras continúan acumulándose denuncias sobre muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y graves violaciones a los derechos humanos dentro de los centros de detención del país», informó el Observatorio Venezolano de Prisiones.

Durante la actividad, denunciaron las graves condiciones de reclusión dentro de las cárceles venezolanas, así como el «abandono médico, las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en los centros de detención del país».