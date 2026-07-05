Inameh pronostica lluvias, descargas eléctricas y polvo del Sahara en el país para este 5Jul

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó para este domingo 5 de julio de 2026 un aumento notable de la nubosidad que desencadenará en lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas en gran parte del territorio venezolano durante toda la jornada.

Varios sistemas atmosféricos propios de la temporada actual determinan las condiciones climáticas de la nación, mientras las autoridades meteorológicas confirman la persistencia de concentraciones leves a moderadas de polvo del Sahara sobre toda la franja norte costera de Venezuela.

Durante las horas de la mañana, densas nubes altas generarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Llanos Centrales, Anzoátegui y Zulia, afectando directamente la estabilidad de estas regiones.

El organismo estatal también reporta cielos totalmente cubiertos que podrían dejar lloviznas intermitentes en Sucre, Monagas, el sur de Aragua, el este de Falcón y las diversas zonas montañosas que componen la Gran Caracas.

La institución pronostica para la tarde y la noche un incremento drástico de la cobertura nubosa, un fenómeno que provocará chubascos mucho más intensos y frecuentes en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia.

El mismo cambio atmosférico vespertino y nocturno causará precipitaciones dispersas en los estados Anzoátegui y Monagas, además de afectar con la misma intensidad a toda la extensión geográfica de la región Centro Norte Costera.

Para los estados Miranda, La Guaira y el Distrito Capital, el Inameh proyecta nubosidad parcial con lloviznas dispersas en el norte y las montañas durante la mañana, dando paso a cielos fragmentados y cubiertos después del mediodía.

Estas condiciones vespertinas en la Gran Caracas generarán precipitaciones de leves a moderadas al final de la tarde y comienzos de la noche, bajo vientos del sureste que viajan a una velocidad estimada de 13 kilómetros por hora.