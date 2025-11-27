Inac revocó la concesión a seis aerolíneas internacionales tras suspensión de vuelos al país, esta es la lista completa

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil anunció (INAC) este miércoles la revocación de la concesión a varias aerolíneas internacionales que habían suspendido sus vuelos temporalmente tras la alerta emitida por Estados Unidos que instó a «extremar la precaución» al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del mar Caribe.

La medida salió publicada en la Gaceta Oficial Nro. 43264, donde señala la revocación de concesión de seis compañías.

A continuación la lista completa de aerolíneas que perdieron la concesión:

Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Portugal)

Aerovías del Continente Americano S.A. (AVIANCA)

Aerovías de Integración Regional S.A. (LATAM AIRLINES COLOMBIA)

Turkish Airlines

GOL Linhas Aereas S.A.

El Inac aseguró que revocó la concesión de estas aerolíneas «por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un Notam emitido por una Autoridad Aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (@inac__ve)

Las compañías afectadas habían suspendido los viajes temporalmente luego de que el pasado viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos instara a los aerolíneas comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región».

El gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, había dado un plazo de 48 horas para que estas aerolíneas volvieran a realizar operaciones en el país tras la suspensión, la cual venció a horas del mediodía del miércoles, y no retomaron sus itinerarios.

Cabe acotar que las principales aerolíneas nacionales e internacionales que operan en Venezuela se reunieron este lunes 24 de noviembre, en la sede del Inac con el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, y demás autoridades aeronáuticas, con el objetivo de coordinar acciones para garantizar la continuidad y normalidad del transporte aéreo en el país.

El Ministerio para el Transporte, a través de nota de prensa, informó que el mensaje central de la reunión fue la confianza y la seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros.

Hasta ahora se desconoce qué ocurrirá con los pasajeros afectados, por lo que se espera que cada aerolínea emita comunicados al respecto en las próximas horas.