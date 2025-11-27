VIDEO: Diosdado Cabello lanza dura crítica contra presidente dominicano: «Me dan ganas de reír»

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, criticó este miércoles al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, por autorizar que Estados Unidos use una base militar y un aeropuerto de su territorio para operaciones en el mar Caribe.

Más temprano, Abinader confirmó que República Dominicana cooperará en las operaciones antinarcóticos en el Caribe. Apenas horas después, Cabello cuestionó estas declaraciones durante su programa semana.

«Me dan ganas de reír; hoy veo que el presidente de República Dominicana autoriza los vuelos del aeropuerto los vuelos estadounidenses. No habían nacido ustedes y ese aeropuerto pertenecía a los gringos, pero ellos reciclan», dijo Cabello.

Ante este escenario, Cabello sostuvo que se trata de «locuras imperiales» de Estados Unidos. «Ellos todos los días nos amenazan, todos los días inventan una cosa y si no la inventan la reciclan», añadió.

CABELLO: «SE LES CALLÓ LA NARRATIVA»

El ministro aseguró que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en sus siglas en inglés) opera en territorio latinoamericano desde hace años. En el caso del despliegue en el Caribe, Cabello sostiene que el objetivo es atacar a Venezuela.

«Nos acusan todos los días. Se les calló la narrativa del Cartel de los Soles, del Tren de Aragua, de grupos terroristas, sobre la mesa para el mundo entero, está claro que Estados Unidos quiere es robarse los recursos naturales de Venezuela», dijo Cabello.

Las declaraciones de Cabello se dieron cuando Estados Unidos mantiene y refuerza el despliegue militar. Aunque la Casa Blanca dice que busca hacer frente al narcotráfico, Nicolás Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».