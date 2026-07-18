INAC extendió por una semana más los controles para vuelos internacionales de aviación general

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) extendió hasta el 23 de julio la exigencia de autorización previa para todos los vuelos internacionales de aviación general que despeguen o aterricen en aeropuertos venezolanos, según un Notam publicado en los sistemas de información aeronáutica el viernes.

El aviso oficial A0310/26, correspondiente a la Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetía, establece de forma taxativa que las operaciones internacionales de aviación general seguirán restringidas en el espacio aéreo soberano. El documento aeronáutico estipula que los pilotos y propietarios de aeronaves privadas solo podrán operar con un permiso previo de la autoridad venezolana.

El INAC implementó originalmente estos severos controles a finales de junio, inmediatamente después de los devastadores terremotos del 24 de junio que asolaron el norte del país. La institución reforzó la supervisión de las operaciones aéreas internacionales debido a las serias afectaciones estructurales que provocaron los fuertes sismos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Según los datos técnicos del Notam, la prórroga regulatoria entró en vigor el 16 de julio a las 6:25 p. m., hora de Venezuela. En ese sentido, se mantendrá vigente hasta el 23 de julio a las 7:59 p. m. Esta ventana de tiempo representa una extensión de una semana adicional de controles estrictos sobre el tráfico aéreo no comercial.

La restricción legal aplica de manera exclusiva a los vuelos internacionales de la aviación general y corporativa. De esta forma, se protege la conectividad masiva del país al dejar fuera de la medida a otros sectores. El dictamen oficial no afecta las operaciones de la aviación comercial regular, las cuales continúan sujetas a la programación ordinaria de las aerolíneas.