Venezolanos deportados por ICE quedaron atrapados bajo escombros de un hotel tras los terremotos en La Guaira

Un grupo de 147 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos quedó atrapado bajo los escombros del hotel donde eran alojados en La Guaira, luego de que el edificio colapsara durante los terremotos que sacudieron al país el 24 de junio, según denunciaron sus familiares.

Hasta ahora, las autoridades venezolanas no han publicado un listado oficial que permita determinar cuántos sobrevivieron, permanecen desaparecidos o perdieron la vida.

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Según una investigación de El País, los deportados llegaron a bordo del vuelo 164, procedente de Texas, y aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

El grupo incluía hombres, mujeres y niños que habían permanecido bajo custodia migratoria en distintos centros de detención de Estados Unidos antes de ser repatriados.

Tras su arribo, fueron trasladados al Hotel Santuario La Llanada, en La Guaira, establecimiento utilizado para alojar temporalmente a personas repatriadas mientras completaban controles médicos y trámites administrativos.

Horas después de la llegada del grupo, los terremotos provocaron que el hotel colapsara, dejando a numerosos ocupantes atrapados entre los escombros.

Varios familiares aseguraron haber recibido llamadas de los deportados poco después de su arribo, en las que confirmaban su llegada y estadía temporal en el hotel antes de regresar a sus ciudades de origen.

Entre los casos documentados figuran Anderson Antonio Pérez, quien se comunicó con su esposa y familiares tras aterrizar, y Yamil Caldera, identificado por sus allegados en videos difundidos tras el vuelo de repatriación. Desde entonces, las familias de varios pasajeros afirman no haber podido volver a contactarlos.

La investigación también recoge testimonios de quienes lograron salir con vida del derrumbe. Uno de los sobrevivientes relató que una litera amortiguó el impacto de parte de la estructura. Eso le permitió escapar por sus propios medios; otro aseguró que, pese a sufrir lesiones, colaboró en las labores de rescate.

Ante la ausencia de datos oficiales, familiares y amigos de los pasajeros del vuelo 164 recurrieron a las redes sociales. Esto, para difundir fotografías, nombres y fichas de búsqueda con la esperanza de obtener noticias de quienes se encontraban en el hotel al momento del colapso.

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TERREMOTOS EN VENEZUELA

Este lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que subió a 1.719 la cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio.

Destacó que 5.034 personas resultaron heridas, y hay 15.866 damnificados. Además, apuntó que hay 22.619 afectados en los hospitales y puntos de triaje.

Rodríguez agregó que 855 edificios resultaron afectados, 189 sufrieron colapso total y 666 tuvieron colapso parcial o fueron intensamente afectados.